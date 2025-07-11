ЦАХАЛ ліквідував терористичну групу на півдні Сектора Газа

Зазначається, що в рамках операції військові Ізраїля провели заходи щодо нових цілей на території Сектора Газа, під час яких були ліквідовані наземні та підземні об'єкти терористичної інфраструктури. Зокрема конфісковано зброю та військове спорядження.

Також протягом останніх днів ізраїльські військові, у координації з Військово-повітряними силами (ВПС), ліквідували терористичну групу, яка "наблизилася до них і становила загрозу".

"Крім того, війська разом із солдатами Яхалом (інженерного спецпідрозділу, - ред.) виявили та ліквідували великий підземний тунель у Хан-Юнісі довжиною приблизно один кілометр", - додають Збройні сили Ізраїля.