ЦАХАЛ ликвидировал террористическую группу на юге Сектора Газа

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали вооруженную террористическую группу на юге Сектора Газа в городе Хан-Юниси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.
Отмечается, что в рамках операции военные Израиля провели мероприятия по новым целям на территории Сектора Газа, во время которых были ликвидированы наземные и подземные объекты террористической инфраструктуры. В частности конфисковано оружие и военное снаряжение.
Также в течение последних дней израильские военные, в координации с Военно-воздушными силами (ВВС), ликвидировали террористическую группу, которая "приблизилась к ним и представляла угрозу".
"Кроме того, войска вместе с солдатами Яхалом обнаружили и ликвидировали большой подземный туннель в Хан-Юнисе длиной примерно один километр", - добавляют Вооруженные силы Израиля.
В январе, перед вступлением Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки (США), Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Позже ХАМАС начал затягивать с обменом, а Тель-Авив заблокировал доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, а с 18 марта - возобновил военные действия.
В середине мая доставка гуманитарной помощи была разблокирована, а в конце месяца Белый дом заявил, что Израиль согласился на проект мирного соглашения спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа.
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