ЦАХАЛ ликвидировал террористическую группу на юге Сектора Газа

Отмечается, что в рамках операции военные Израиля провели мероприятия по новым целям на территории Сектора Газа, во время которых были ликвидированы наземные и подземные объекты террористической инфраструктуры. В частности конфисковано оружие и военное снаряжение.

Также в течение последних дней израильские военные, в координации с Военно-воздушными силами (ВВС), ликвидировали террористическую группу, которая "приблизилась к ним и представляла угрозу".

"Кроме того, войска вместе с солдатами Яхалом обнаружили и ликвидировали большой подземный туннель в Хан-Юнисе длиной примерно один километр", - добавляют Вооруженные силы Израиля.