ЦАХАЛ ліквідував ключового терориста "Хезболли"

"Сьогодні Армія оборони Ізраїля завдала удару і ліквідувала терориста Хасана Мухаммада Хаммуді в районі Куніне на півдні Лівану, який був відповідальним за протитанкові ракетні комплекси "Хезболли" в секторі Бінт-Джбейль", - повідомив ЦАХАЛ.

За даними військових Ізраїля, під час війни терорист керував численними протитанковими ракетними атаками на територію Ізраїлю.

"ЦАХАЛ продовжуватиме операції з усунення будь-якої загрози для Держави Ізраїль", - зазначили військові.