ЦАХАЛ ліквідував ключового терориста "Хезболли" Хасана Мухаммада Хаммуді. Він був відповідальним за атаки на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїля.
"Сьогодні Армія оборони Ізраїля завдала удару і ліквідувала терориста Хасана Мухаммада Хаммуді в районі Куніне на півдні Лівану, який був відповідальним за протитанкові ракетні комплекси "Хезболли" в секторі Бінт-Джбейль", - повідомив ЦАХАЛ.
За даними військових Ізраїля, під час війни терорист керував численними протитанковими ракетними атаками на територію Ізраїлю.
"ЦАХАЛ продовжуватиме операції з усунення будь-якої загрози для Держави Ізраїль", - зазначили військові.
Нагадаємо, що ще восени 2023-го після нападу ХАМАСу на Ізраїль, "Хезболла" приєдналась до конфлікту, здійснюючи ракетні та дронові атаки по території країни.
У відповідь ЦАХАЛ розпочав наземну операцію проти бойовиків на південному кордоні Лівану. Пізніше сторони досягли тимчасової домовленості про припинення вогню, втім бойові дії періодично поновлювались.
Минулого місяця ЦАХАЛ атакував ракетами військові об'єкти "Хезболли", а нещодавно - завдав ударів по об'єктах на півдні Лівану, де зберігалися ракетні установки та склади зброї.
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