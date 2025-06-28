ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста "Хезболлы" Хасана Мухаммада Хаммуди. Он был ответственным за атаки на Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.
"Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственным за противотанковые ракетные комплексы "Хезболлы" в секторе Бинт-Джбейль", - сообщил ЦАХАЛ.
По данным военных Израиля, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.
"ЦАХАЛ будет продолжать операции по устранению любой угрозы для Государства Израиль", - отметили военные.
Напомним, что еще осенью 2023-го после нападения ХАМАСа на Израиль, "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки по территории страны.
В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана. Позже стороны достигли временной договоренности о прекращении огня, впрочем боевые действия периодически возобновлялись.
В прошлом месяце ЦАХАЛ атаковал ракетами военные объекты "Хезболлы", а недавно - нанес удары по объектам на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.
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