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ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста "Хезболлы"

Фото: ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста "Хезболлы" Хасана Мухаммада Хаммуди. Он был ответственным за атаки на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

"Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственным за противотанковые ракетные комплексы "Хезболлы" в секторе Бинт-Джбейль", - сообщил ЦАХАЛ.

По данным военных Израиля, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.

"ЦАХАЛ будет продолжать операции по устранению любой угрозы для Государства Израиль", - отметили военные.

Война Израиля с "Хезболлой"

Напомним, что еще осенью 2023-го после нападения ХАМАСа на Израиль, "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки по территории страны.

В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана. Позже стороны достигли временной договоренности о прекращении огня, впрочем боевые действия периодически возобновлялись.

В прошлом месяце ЦАХАЛ атаковал ракетами военные объекты "Хезболлы", а недавно - нанес удары по объектам на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

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