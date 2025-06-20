Ізраїль завдав нового удару по "Хезболлі": знищено склади зброї в Лівані

Ізраїльські війська завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, де зберігалися ракетні установки та склади зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Армія оборони Ізраїля розповіла, що нещодавно вона завдала удару по військових об'єктах "Хезболли", де зберігалися ракетні та ракетно-реактивні установки, а також по складах зброї в районі південного Лівану. "Терористична організація "Хезболла" намагається відновити свою діяльність на цих об'єктах", - зауважив ЦАХАЛ. Військові Ізраїля також зазначили, що наявність зброї та діяльність "Хезболли" є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. "Армія оборони Ізраїля продовжуватиме операції з метою усунення будь-якої загрози для Держави Ізраїль", - додали військові.