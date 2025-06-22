ЦАХАЛ атакував завод та склад іранських ракет за понад 2000 км від Ізраїлю

Так, за даними ЦАХАЛ, учора ізраїльські винищувачі, керовані точною розвідувальною інформацією, ударили по об'єкту виробництва двигунів для ракет класу "земля-земля" Корпусу вартових ісламської революції у районі Шахруд в Ірані, приблизно за 2000 км від ізраїльської території.

"Удар було завдано по об'єкту через його критично важливе обладнання, що використовуються у виробництві двигунів для ракет, які іранський режим запускає в бік Ізраїлю", - заявили в ЦАХАЛ.

А вже сьогодні, як повідомили в ЦАХАЛ, ізраїльскі війська вперше ударили по складу ракет класу "земля-земля" в районі Язда - приблизно за 2200 км від Ізраїлю.

"Ці удари є частиною наших ширших зусиль з руйнування іранської програми озброєнь та ракетної промисловості режиму", - наголосили в ЦАХАЛ.