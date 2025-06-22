ЦАХАЛ атаковал завод и склад иранских ракет за более чем 2000 км от Израиля

Так, по данным ЦАХАЛ, вчера израильские истребители, управляемые точной разведывательной информацией, ударили по объекту производства двигателей для ракет класса "земля-земля" Корпуса стражей исламской революции в районе Шахруд в Иране, примерно в 2000 км от израильской территории.

"Удар был нанесен по объекту из-за его критически важного оборудования, используемого в производстве двигателей для ракет, которые иранский режим запускает в сторону Израиля", - заявили в ЦАХАЛ.

А уже сегодня, как сообщили в ЦАХАЛ, израильские войска впервые ударили по складу ракет класса "земля-земля" в районе Язда - примерно в 2200 км от Израиля.

"Эти удары являются частью наших более широких усилий по разрушению иранской программы вооружений и ракетной промышленности режима", - подчеркнули в ЦАХАЛ.