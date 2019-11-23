Трюдо заявил, что слишком долго скрывалось существование Голодомора

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом говорится в заявлении Трюдо, обнародованном на сайте канадского правительства.

Канадский премьер назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора.С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим начал кампанию мора голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - отметил Трюдо.

По его словам, несмотря на эти ужасы, украинцы защищали собственный язык, культуру, самобытность, а в 1991 году, после десятилетий советской власти и угнетения, они обрели независимость.

"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о потерянных женщинах, мужчинах и детях мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они не находились под угрозой", - заявил премьер Канады.

Он призвал всех канадцев почтить память жертв Голодомора и отметил, что канадцы украинского происхождения "делают наши общины богаче и сильнее".

В завершение Трюдо заявил, что "сегодня и ежедневно" Канада твердо поддерживает украинский народ и правительство Украины.

В субботу, 23 ноября, в Украине почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани.

Как сообщало РБК-Украина, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор ранее также выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят о геноциде, осуществленном советской властью. Они никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.