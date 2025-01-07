Трюдо відреагував на ідею Трампа зробити Канаду новим штатом США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) глави канадського уряду.

Трюдо у вівторок, 7 січня, наголосив, що "немає жодного шансу" на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів.

"Робітники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці", - йдеться в публікації канадського прем'єра.

Трюдо відкинув ідею Трампа щодо приєднання Канади до США (фото: скрін x.com/JustinTrudeau)

Ідея Трампа щодо приєднання Канади до США

Так Трюдо відреагував на нещодавнє висловлювання Трампа про те, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США. При цьому майбутній президент Штатів, відповідаючі на уточнююче запитання журналістів, зазначив, що для гіпотетичного приєднання Канади до США він не розглядає можливість використання військової сили.

Нагадаємо також, під час різдвяного вітання Трамп також описував "перевагу" можливого включення Канади до складу Штатів. Він, зокрема, розповів про значне зниження податків.

Трамп при цьому назвав канадського прем'єра Трюдо "губернатором".

"Якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки скоротять на понад 60%, їхній бізнес негайно подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні, як жодна інша країна у світі", - заявив майбутній президент Штатів.

Перед тим Трамп також у розмові з представниками ЗМІ висловлював думку, що кордон між США та Канадою є "штучно проведеною лінією".

Трамп грозив запровадити 25% мито на імпорт з Канади, через яку відправляється 75% усіх експортованих товарів і послуг.

Інші територіальні "зазіхання" Трампа

Варто зауважити, що окрім відповідної ідеї щодо Канади нещодавно Трамп також відзначився низкою заяв із погрозою вимагати від Панами повернути США контроль над Панамським каналом, та висловлювався щодо можливого придбання Гренландії, яка є автономною територією Данії.

Зауважимо, нещодавно американські ЗМІ дізналися, з чим пов'язані заяви Трампа про Канаду, а також про Гренландію і Панамський канал.

Додамо, 23 грудня, реагуючі на заяву Трампа, президент Панами Хосе Рауль Муліно наголосив, що Панамський канал належить країні, й відкинув можливість жодних територіальних поступок.

А 7 січня стало відомо, що Данія змінила герб на тлі зазіхань Трампа на Гренландію.

Також раніше повідомлялося, що вчора Трюдо анонсував відставку з посади прем'єр-міністра Канади.