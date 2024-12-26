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Трамп назвав умову скорочення податків для Канади

Четвер 26 грудня 2024 02:41
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Трамп назвав умову скорочення податків для Канади Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп у своєму привітанні з Різдвом описав перевагу включення Канади до складу Штатів. Йдеться про значне зниження податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

Зазначимо, що у своєму вітальному тексті новий глава США зачепив одразу кілька тем.

Зокрема, Трамп побажав щасливого Різдва всім, включно з "чудовими солдатами Китаю", які, за словами республіканця, з любов'ю, але незаконно, експлуатують Панамський канал. Там, за словами Трампа, США втратили 38 000 осіб під час будівництва цього цього каналу 110 років тому.

"(Китайці незаконно експлуатують Панамський канал - ред.), постійно стежачи за тим, щоб Сполучені Штати вкладали мільярди доларів у "ремонт", але абсолютно нічого не кажучи "ні про що", - пише Трамп.

Водночас він торкнувся канадського прем'єра Джастіна Трюдо й уточнив, за якої умови країні знизять податки.

"Але якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки скоротять на понад 60%, їхній бізнес негайно подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні, як жодна інша країна у світі", - заявив Дональд Трамп.

Також він наголосив і на важливості народу Гренландії, який потрібен Сполученим Штатам з метою національної безпеки.

"Який хоче, щоб США були там, і ми будемо", - резюмував новий глава держави.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заговорив про купівлю Гренландії, кілька разів пропонував Канаді стати 51-м штатом США, а також пригрозив повернути Панамський коридор під американський контроль.

Детальніше про це і про те, що стоїть за "планами" Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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