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Трюдо і Трамп обговорили необхідність розслідування авіакатастрофи в Ірані

Новини » Політика     09.01.2020 - 11:13
Трюдо і Трамп обговорили необхідність розслідування авіакатастрофи в Ірані
Фото: Дональд Трамп і Джастін Трюдо (GettyImages)

Трамп і Трюдо також обмінялися думками щодо ситуації в Іраку та Ірані

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент США Дональд Трамп обговорили авіакатастрофу в Ірані. Про це йдеться на сайті канадського прем’єра.

Зазначається, що Трамп і Трюдо також обмінялися думками щодо ситуації в Іраку та наступних кроків щодо Ірану.

"Президент Трамп висловив співчуття з приводу загибелі людей унаслідок катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Два лідери обговорили необхідність ретельного розслідування, щоб визначити причину аварії", - йдеться у заяві.

Американський і канадський лідери домовилися підтримувати зв'язок і продовжувати працювати разом з іншими членами міжнародної спільноти для просування безпеки та стабільності в регіоні.

Нагадаємо, іранські слідчі заявили про втрату частини даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився в Ірані.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

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Новини України ІранавиакатастрофаДональд ТрампДжастин Трюдо
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