Трюдо приїхав до Трампа після погрози ввести мита на імпорт, - Reuters

Повідомляється, що Трюдо помітили у п'ятницю біля готелю у Вест-Палм-Біч, після чого він вирушив до резиденції Трампа. Його офіс та представники обраного президента не надали оперативний коментар.

Зазначимо, у понеділок Трамп пригрозив запровадити 25% мито на імпорт із Канади та Мексики, поки країни не зупинять потоки мігрантів та наркотиків. Офіційні особи Мексики та Канади, а також великі промислові групи попередили, що високі мита завдадуть шкоди економіці всіх залучених країн та викличуть різке зростання інфляції.

Як пише Reuters, будь-який удар по канадській економіці посилить проблеми Трюдо на тлі падіння рейтингів частково через уповільнення економіки та різке зростання вартості життя. Опитування показують, що його партія може програти опозиційним консерваторам на виборах 2025 року.

Також повідомляється, що Трюдо супроводжує міністр громадської безпеки Домінік Леблан.

Канада є четвертим за величиною виробником нафти та шостим за величиною виробником природного газу. Переважна більшість із 4 млн барелів на день експорту сирої нафти йде до США.