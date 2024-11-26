Трамп хоче збільшити мита на імпорт з Мексики, Канади та Китаю: як реагують світові ринки

Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив наміри запровадити мито на товари, що постачаються до країни з Мексики, Канади і Китаю. Виконання цієї передвиборчої обіцянки спровокувало "шок" на світових фінансових ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами Трампа, ці мита повинні зупинити потік наркотиків, що потрапляють у США, та нелегальний перетин кордону.

На своїй платформі Truth Social Трамп написав, що одним із перших указів, які він підпише, коли вступить на посаду 20 січня 2025 року, буде введення 25% мита на всі товари, що надходять до США, з боку Мексики і Канади.

"Цей тариф діятиме доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять вторгнення в нашу країну! І Мексика, і Канада мають абсолютне право і повноваження легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою, а до тих пір, поки вони цього не зроблять, їм доведеться заплатити дуже велику ціну", - написав Трамп.

Китайський шок і наслідки

В іншому дописі новообраний президент заявив, що буде стягувати з Китаю додаткові 10% мита на товари, що надходять до США. Він аргументував це тим, що країна робить недостатньо для зупинки потоку нелегальних наркотиків.

"Представники Китаю сказали мені, що вони запровадять максимальну міру покарання - смертну кару - для будь-яких наркодилерів, спійманих на цьому, але, на жаль, вони так і не зробили цього, і наркотики потрапляють до нашої країни, переважно через Мексику, на небачених раніше рівнях", - стверджував Трамп.

Під час президентської кампанії Трамп обіцяв встановити на китайські товари тарифи від 60% до 100%, а також податок від 10% до 20% на кожен товар, що імпортується з усіх торгових партнерів США.

За день до виборів Трамп заявив на мітингу в Піттсбурзі: "Я вводжу тарифи на Мексику. Кожна клята річ, яку вони продають у Сполучені Штати, повинна мати 25% тариф, поки вони не зупинять ввезення наркотиків".

Економісти прогнозують, що тарифи такого масштабу призведуть до зростання цін, які платять американські покупці, адже імпортери зазвичай перекладають частку витрат через ці вищі податки на споживачів.

За оцінками Інституту міжнародної економіки Петерсона, тарифи Трампа коштуватимуть середньому американському домогосподарству близько 2600 доларів на рік.

Як реагують ринки

Після цієї заяви політика канадський долар впав на 1,2% щодо долара США, а мексиканський песо впав на 2% по відношенню до долара. Китайський юань, хоча і контролюється урядом, торгувався вище - понад 7,6% - на офшорних ринках.

Також плани Трампа дещо вплинули на початок торгів в Азії.

Одразу після 01:30 за Гринвічем Shanghai Composite знизився приблизно на 0,2%, Nikkei впав на 1,4%, а ф'ючерси на європейські фондові індекси знизились більш ніж на 1%.

Гонконгський Hang Seng не змінився.

Через тарифні наміри Трампа, впали і курси австралійського і новозеландського доларів, а також спровокувало різке зростання долара США.

Австралійський долар впав на 1% - до 0,6438 доларів, найнижчого рівня з початку серпня і пробив ключовий рівень підтримки - 0,6441 доларів. Він не зміг пробити опір на рівні 0,6550 доларів протягом ночі, і тепер підтримка коливається далеко на серпневому мінімумі 0,6349 доларів.

Новозеландський долар впав на 0,6% до - 0,5812, найнижчого рівня за рік, і підтримка є мізерною до $0,5774, рівня жовтня 2023 року.