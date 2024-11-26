Китай відповів на плани Трампа підвищити мита: торговельні війни не призводять до перемоги

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про плани ввести 10-відсоткові тарифи на весь імпорт з Китаю. Причиною такого кроку він назвав "наплив незаконних наркотиків, включно з фентанілом та іншими речовинами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.

На цю заяву відреагував прес-секретар посольства Китаю в США Лю Пен'юй, наголосивши, що економічна і торговельна співпраця між двома країнами взаємовигідна, а тарифні або торговельні війни не призводять до перемоги жодної зі сторін.

Лю Пен'юй також зазначив, що після зустрічі на саміті в Сан-Франциско Китай і США відновили регулярну взаємодію в антинаркотичній сфері.

Китайська сторона поінформувала США про перебіг своїх операцій, відповіла на запити американської влади і зробила відповідні дії. Заяви про те, що Китай нібито сприяє постачанню хімічних прекурсорів фентанілу в США, були названі безпідставними.