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Трюдо привітав Трампа з перемогою: сторони обговорили партнерство між Канадою та США

Четвер 07 листопада 2024 05:55
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Трюдо привітав Трампа з перемогою: сторони обговорили партнерство між Канадою та США Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

У середу ввечері прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Він привітав обраного президента США із перемогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та CNN.

"Два лідери обговорили міцне та успішне партнерство між Канадою та Сполученими Штатами", - йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Там уточнили, що однією з тем, що обговорювалася, була торговельна угода між Канадою, США і Мексикою, яку Трамп і Трюдо "успішно уклали в перший термін президента". Крім того, сказано про "загальну зацікавленість у безпечних і надійних ланцюжках поставок та боротьбу з несумлінною торговельною практикою у світовій економіці".

Також сторони обговорили "безпеку Північної Америки" та "домовлялися підтримувати тісний контакт".

CNN нагадує, що у Трюдо і Трампа були непрості стосунки. Зокрема, 2019 року канадський прем'єр-міністр потрапив на вірусне вмдео, де він говорив про Трампа з Борисом Джонсоном, Еммануелем Макроном і Марком Рютте, які тоді були лідерами Великої Британії, Франції та Нідерландів відповідно. Своєю чергою, Трамп на той час назвав Трюдо "двоособовим".

Зазначимо, що в ніч на 7 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня розмова була відмінною і вони мають домовленості. Зокрема, підтримувати тісний діалог і розвивати між Україною та США співпрацю.

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