Трюдо поздравил Трампа с победой: стороны обсудили партнерство между Канадой и США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и CNN .

"Два лидера обсудили прочное и успешное партнерство между Канадой и Соединенными Штатами", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Там уточнили, что одной из обсуждаемых тем было торговое соглашение между Канадой, США и Мексикой, которое Трамп и Трюдо "успешно заключили в первый срок президента". Кроме того, сказано о "общей заинтересованности в безопасных и надежных цепочках поставок и борьбе с недобросовестной торговой практикой в мировой экономике".

Также стороны обсудили "безопасность Северной Америки" и "договорились поддерживать тесный контакт".

CNN напоминает, что у Трюдо и Трампа были непростые отношения. В частности, в 2019 года канадский премьер-министр попал на вирусное вмдео, где он говорил о Трампе с Борисом Джонсоном, Эммануэлем Макроном и Марком Рютте, которые тогда были лидерами Великобритании, Франции и Нидерландов соответственно. В свою очередь, Трамп в то время назвал Трюдо "двуличным".