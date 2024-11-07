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Трюдо поздравил Трампа с победой: стороны обсудили партнерство между Канадой и США

Четверг 07 ноября 2024 05:55
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Трюдо поздравил Трампа с победой: стороны обсудили партнерство между Канадой и США Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

В среду вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он поздравил избранного президента США с победой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и CNN.

"Два лидера обсудили прочное и успешное партнерство между Канадой и Соединенными Штатами", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Там уточнили, что одной из обсуждаемых тем было торговое соглашение между Канадой, США и Мексикой, которое Трамп и Трюдо "успешно заключили в первый срок президента". Кроме того, сказано о "общей заинтересованности в безопасных и надежных цепочках поставок и борьбе с недобросовестной торговой практикой в мировой экономике".

Также стороны обсудили "безопасность Северной Америки" и "договорились поддерживать тесный контакт".

CNN напоминает, что у Трюдо и Трампа были непростые отношения. В частности, в 2019 года канадский премьер-министр попал на вирусное вмдео, где он говорил о Трампе с Борисом Джонсоном, Эммануэлем Макроном и Марком Рютте, которые тогда были лидерами Великобритании, Франции и Нидерландов соответственно. В свою очередь, Трамп в то время назвал Трюдо "двуличным".

Отметим, что в ночь на 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности. В частности, поддерживать тесный диалог и развивать между Украиной и США сотрудничество.

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