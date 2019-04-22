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Трюдо привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 09:10
Трюдо привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Трюдо також висловив подяку спостерігачам від Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це він написав у Twitter.

Зазначимо, станом на 8:20, ЦВК опрацювала 90% проколів. Лідирує Володимир Зеленський, 73,18% українців віддали за нього голоси.

"Вітаю Володимира Зеленського з результатами президентських виборів в Україні. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах", - йдеться у повідомленні.

Трюдо також висловив подяку спостерігачам від Канади на президентських виборах в Україні.

Трюдо привітав Зеленського з перемогою на виборах"Спасибі канадцям, які є спостерігачами на президентських виборах в Україні - ваша прихильність і старанна робота важливі для підтримки української демократії", - написав прем'єр.

Відзначимо, раніше заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що Центральна виборча комісія може оголосити результати виборів шостого президента України до кінця квітня. Радченко пояснив, що оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди весняних свят, зокрема - Великодня (28 квітня, - ред.).

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