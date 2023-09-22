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Трюдо підтвердив візит Володимира Зеленського до Канади

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив візит президента України Володимира Зеленського з 21 по 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

Лідери обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України з боку Канади. Також Зеленський і Трюдо підпишуть угоду про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами.

"У тісній координації ми застосовуватимемо більший економічний тиск на режим Путіна, поки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ", - йдеться в заяві канадського уряду.

Президент України виступить перед парламентом в Оттаві після чого вирушить в Торонто, де зустрінеться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України.

Допомога Україні від Канади

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вже двічі відвідував Київ.

Канада передала українським військовим бронемашини Senator, а також увійшла до коаліції держав, створеної для навчання українців на винищувачах F-16. Також Оттава виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України.

 

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Володимир ЗеленськийКанадаДжастін Трюдо