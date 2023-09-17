Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про намір виділити 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн доларів США) на купівлю систем протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами канадського міністра, кошти направлять очолюваному Британією партнерству, яке купує обладнання для української ППО, щоб допомогти Україні відбивати атаки російських ракет та дронів.

Партнерство, до якого також входять США, Нідерланди та Данія, планує придбати сотні ракет ППО малої та середньої дальності та відповідні системи.

Цей внесок, за словами Блера, частиною військової допомоги Києву вартістю 500 мільйонів канадських доларів, яку канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні цього року.

Військова допомога від Канади

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила понад 8 мільярдів канадських доларів допомоги, включаючи близько 1,8 мільярда канадських доларів військової допомоги. Зокрема, Канада передала українській армії декілька своїх танків Leopard 2.

Також Канада займається підготовкою українських військових в рамках операції UNIFIER. Зокрема, канадські спеціалісти вчать українських бойових медиків, а загалом з 2015 року вони навчили різних навичок понад 37 тисяч українських військових.

Крім того, Канада передала українським військовим бронемашини Senator, а також увійшла до коаліції держав, створеної для навчання українців на винищувачах F-16.

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