ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Трюдо обновил состав Кабинета министров: главные должности заняли женщины

Новина українською →
Канада, Среда 27 октября 2021 07:22
Трюдо обновил состав Кабинета министров: главные должности заняли женщины Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обновил состав Кабинета министра после выборов. Основные должности в его правительстве заняли женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Трюдо назначил женщин на посты иностранных дел и обороны. Таким образом состав его правительства наполовину состоит из представительниц прекрасного пола.

Министром иностранных дел Трюдо назначил Мелани Жоли. Анита Ананд стала министром обороны. Христя Фриланд сохранила должности заместителя премьер-министра и министра финансов.

Также интересно, что в Кабинете министров Канады создана новая должность - министра психического здоровья и наркозависимости. Должность возглавила Кэролайн Беннетт.

Новый Кабмин Канады отличается от предыдущих перепостановками. Только 10 министров в последнем кабинете Трюдо остаются на своих местах. Всего в состав входят 39 министров, включая самого Трюдо.

Также Трюдо заявил, что намерен вести свою партию к следующим выборам в Канаде.

Напомним, что президент Украины поздравил Трюдо с победой на выборах. Он пригласил премьера Канада в гости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
DAILY
Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID