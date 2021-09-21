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Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах в парламент и ожидает в Киеве с визитом

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 19:47
Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах в парламент и ожидает в Киеве с визитом Фото: Владимир Зеленский поздравил Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой его партии на парламентских выборах. Украинский лидер ожидает главу канадского правительства с визитом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поздравляю Джастина Трюдо с победой на выборах", - написал он.

Зеленский выразил уверенность, что партнерство Украины и Канады в дальнейшем будет углубляться.

"Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом", - добавил президент.

Напомним, правящая Либеральная партия Джастина Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде.

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