Трюдо оновив склад Кабінету міністрів: головні посади зайняли жінки

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оновив склад Кабінету Міністра після виборів. Основні посади в його уряді зайняли жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Трюдо призначив жінок на пости закордонних справ і оборони. Таким чином склад його уряду наполовину складається з представниць прекрасної статі.

Міністром закордонних справ Трюдо призначив Мелані Жолі. Аніта Ананд стала міністром оборони. Христя Фріланд зберегла посади заступника прем'єр-міністра і міністра фінансів.

Також цікаво, що в Кабінеті міністрів Канади створена нова посада - міністра психічного здоров'я та наркозалежності. Посаду очолила Керолайн Беннетт.

Новий Кабмін Канади відрізняється від попередніх перепостановками. Лише 10 міністрів в останньому кабінеті Трюдо залишаються на своїх місцях. Всього до складу входять 39 міністрів, включаючи самого Трюдо.

Також Трюдо заявив, що має намір вести свою партію до наступних виборів у Канаді.