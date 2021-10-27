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Трюдо оновив склад Кабінету міністрів: головні посади зайняли жінки

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Канада, Середа 27 жовтня 2021 07:22
Трюдо оновив склад Кабінету міністрів: головні посади зайняли жінки Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оновив склад Кабінету Міністра після виборів. Основні посади в його уряді зайняли жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Трюдо призначив жінок на пости закордонних справ і оборони. Таким чином склад його уряду наполовину складається з представниць прекрасної статі.

Міністром закордонних справ Трюдо призначив Мелані Жолі. Аніта Ананд стала міністром оборони. Христя Фріланд зберегла посади заступника прем'єр-міністра і міністра фінансів.

Також цікаво, що в Кабінеті міністрів Канади створена нова посада - міністра психічного здоров'я та наркозалежності. Посаду очолила Керолайн Беннетт.

Новий Кабмін Канади відрізняється від попередніх перепостановками. Лише 10 міністрів в останньому кабінеті Трюдо залишаються на своїх місцях. Всього до складу входять 39 міністрів, включаючи самого Трюдо.

Також Трюдо заявив, що має намір вести свою партію до наступних виборів у Канаді.

Нагадаємо, що президент України привітав Трюдо з перемогою на виборах. Він запросив прем'єра в гості.

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