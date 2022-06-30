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Трюдо обещает вооружить Украину современной военной техникой: о чем идет речь

Фото: Трюдо обещает вооружить Украину современной военной техникой (скрин видео)
Автор: Евгений Прокопенко

Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они предназначены для канадской армии и были в процессе доставки, но вместо этого попадут на украинский фронт.

Об этом на саммите лидеров НАТО в Мадриде заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Он отметил, что легкая бронированная техника, которую собирается передать Канада, будет чрезвычайно эффективной.

"Сейчас лучше всего использовать такие вещи, как гаубицы, снайперские винтовки и другое оборудование, которое мы посылаем в Украину", - сказал Трюдо.

Кроме того, украинцы получат дополнительные шесть камер с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.

Соглашение о поставках бронированных машин поддержки, которые предназначены исключительно для транспортировки войск, будет сопровождаться пакетом поддержки и предоставляться производителем General Dynamics Land Systems-Canada, базирующейся в Лондоне, Онтарио. Они отличаются от боевых машин пехоты, которые оснащены башней и 25-миллиметровой пушкой.

Канадская армия заказала 360 бронированных машин поддержки, и высокопоставленный чиновник, выступая перед объявлением, сказал, что есть обязательство заменить то, что было изъято из состава армии.

Ожидается, что машины поступят на вооружение украинских войск этим летом после небольшой подготовки.

Напомним, Канада предоставит 151,7 млн долларов на новую гуманитарную помощь для Украины.

Ранее мы сообщали, что Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов.

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