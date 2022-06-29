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Канада предоставит Украине гуманитарную помощь на 150 млн долларов

Новина українською →
Оттава, Среда 29 июня 2022 09:37
Канада предоставит Украине гуманитарную помощь на 150 млн долларов Фото: премьер Канады Джастин Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Валерия Полищук

Канада предоставит 151,7 млн долларов на новую гуманитарную помощь, помощь в целях развития, поддержки мира и безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

Помощь включает 75 миллионов долларов в гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам получить продовольствие, наличные деньги и ваучеры на случай чрезвычайных ситуаций, защиту, жилье и медицинские услуги.

Она также включает 52 млн долларов на сельскохозяйственные решения, включая зернохранилища для улучшения продовольственной безопасности, 15 млн долларов на поддержку спасательных работ по разминированию и 9,7 млн долларов на поддержку ответственности за нарушения прав человека.

Напомним, Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов.

Кроме того, Канада объявила о существенном расширении ограничительных мер против России и Беларуси. Они заключаются, в том числе в запрете экспорта чувствительных технологий.

Ранее парламент Канады одобрил конфискацию российских активов.

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Джастин Трюдо Гуманитарная помощь Помощь Украине Канада
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