Трюдо обіцяє озброїти Україну сучасною військовою технікою: про що йдеться

Він зазначив, що легка броньована техніка, яку збирається передати Канада, буде надзвичайно ефективною.

"Зараз найкраще використовувати такі речі, як гаубиці, снайперські гвинтівки та інше обладнання, яке ми надсилаємо в Україну", - сказав Трюдо.

Крім того, українці отримають додаткові шість камер з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.

Угода про постачання броньованих машин підтримки, які призначені винятково для транспортування військ, буде супроводжуватися пакетом підтримки та надаватися виробником General Dynamics Land Systems-Canada, що базується в Лондоні, Онтаріо. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.

Канадська армія замовила 360 броньованих машин підтримки, і високопоставлений урядовець, виступаючи перед оголошенням, сказав, що є зобов’язання замінити те, що було вилучено зі складу армії.

Очікується, що машини надійдуть на озброєння українських військ цього літа після невеликої підготовки.