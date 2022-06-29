Канада объявила о подготовке новых санкций против России: кто попадет

Канада вскоре объявит о введении санкций против российских пропагандистских ресурсов, которые оправдывают войну в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о планах Канады ввести санкции против ресурсов, контролируемых российскими чиновниками.

"Цель этого - противостоять кремлевской дезинформации, которую она использует для попытки оправдать свою неспровоцированную войну в Украине”, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Канада "решительно настроена поддерживать правительство и народ Украины в их борьбе за мирное, успешное и демократическое будущее".

"Мы и дальше будем стоять плечом к плечу с Украиной, которая пытается защититься от российской агрессии", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов (около 150 миллионов долларов) для поддержки немедленных потребностей государственных расходов.

Напомним, Канада вчера объявила о существенном расширении ограничительных мер против России и Беларуси. Они заключаются, в том числе в запрете экспорта чувствительных технологий.

Ранее парламент Канады одобрил конфискацию российских активов.

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