Трюдо назвав загрозу анексії Канади реальною, - CNN

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що погроза президента США Дональда Трампа анексувати Канаду є реальним ризиком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Коментарі Трюдо прозвучали у відкритий мікрофон, коли Трюдо вважав, що представників ЗМІ випровадили. Однак ЗМІ отримали аудіозапис на якому чутно заяву під час канадсько-американського економічного саміту в Торонто.
"Містер Трамп вважає, що найпростіший спосіб зробити це - поглинути нашу країну, і це реальна річ. У моїх бесідах із ним на...", - сказав Трюдо, згідно з записом.
Трюдо зробив ці коментарі після того, як закінчив власну вступну промову та журналісти покинули зал.
В інтерв'ю CNN перед інавгурацією Трампа Трюдо сказав, що коментарі Трампа про перетворення Канади на 51-й штат США були лише відволіканням від наслідків його тарифних загроз.
Минулого тижня Трамп виконав свої погрози, оголосивши про нові тарифи проти Канади. Але після того як Трюдо взяв на себе зобов'язання зі зміцнення безпеки на канадському кордоні, Трамп оголосив у понеділок про призупинення тарифів принаймні на місяць.
Нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США. При цьому відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, Трамп зазначив, що для гіпотетичного приєднання Канади до США він не розглядає можливість використання військової сили.
Натомість Трюдо назвав нездійсненним припущення Трампа за допомогою економічних важелів зробити Канаду новим штатом США.
Також ми писали, що вчора прем'єр-міністр Канади анонсував свою відставку з поста глави уряду.
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