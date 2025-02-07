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Трюдо назвал угрозу аннексии Канады реальной, - CNN

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com eda_dfae)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду является реальным риском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Комментарии Трюдо прозвучали в открытый микрофон, когда Трюдо считал, что представителей СМИ выпроводили. Однако СМИ получили аудиозапись на которой слышно заявление во время канадско-американского экономического саммита в Торонто.

"Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это реальная вещь. В моих беседах с ним на...", - сказал Трюдо, согласно записи.

Трюдо сделал эти комментарии после того, как закончил собственную вступительную речь и журналисты покинули зал.

В интервью CNN перед инаугурацией Трампа Трюдо сказал, что комментарии Трампа о превращении Канады в 51-й штат США были лишь отвлечением от последствий его тарифных угроз.

На прошлой неделе Трамп выполнил свои угрозы, объявив о новых тарифах против Канады. Но после того как Трюдо взял на себя обязательства по укреплению безопасности на канадской границе, Трамп объявил в понедельник о приостановлении тарифов по крайней мере на месяц.

Идея Трампа о присоединении Канады к США

Недавно Трамп высказался, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Трамп отметил, что для гипотетического присоединения Канады к США он не рассматривает возможность использования военной силы.

Зато Трюдо назвал невыполнимым предположение Трампа с помощью экономических рычагов сделать Канаду новым штатом США.

Также мы писали, что вчера премьер-министр Канады анонсировал свою отставку с поста главы правительства.

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