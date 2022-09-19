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Трюдо назвал массовые захоронения в Изюме свидетельством военных преступлений России

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Понедельник 19 сентября 2022 00:10
Трюдо назвал массовые захоронения в Изюме свидетельством военных преступлений России Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения, в том числе в Изюме, являются свидетельством военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трюдо сообщил о том, что он встречался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, с которой обсуждал вторжение России в Украину.

"Очевидно, что Великобритания и Канада были двумя самыми сильными странами, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий России", - сказал Трюдо.

Он отметил, что Канада решительно поддерживает Украину и продолжит оказывать помощь.

"Необходимо провести надлежащее расследование и обеспечить прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине", - заявил Трюдо.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты Национальной полиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме.

Также мы писали, что в Изюме обнаружили массовые захоронения мирных жителей.

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Джастин Трюдо Харьков
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