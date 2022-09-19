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Трюдо назвав масові поховання в Ізюмі свідченням воєнних злочинів Росії

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Понеділок 19 вересня 2022 00:10
Трюдо назвав масові поховання в Ізюмі свідченням воєнних злочинів Росії Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у неділю, що знайдені в Україні масові поховання, зокрема в Ізюмі, є свідченням воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трюдо повідомив, що він зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс, з якою обговорював вторгнення Росії в Україну.

"Очевидно, що Великобританія та Канада були двома найсильнішими країнами, які виступили на підтримку України та виступили проти незаконних дій Росії", - сказав Трюдо.

Він зазначив, що Канада рішуче підтримує Україну та продовжить надавати допомогу.

"Необхідно провести належне розслідування та забезпечити прозорість, і Володимир Путін, його прихильники та російські військові мають бути притягнуті до відповідальності за звірства, які вони здійснюють і продовжують здійснювати в Україні", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі.

Також ми писали, що в Ізюмі виявили масові поховання мирних жителів.

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Джастін Трюдо Харків
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