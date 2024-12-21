Трюдо може втратити посаду прем'єр-міністра Канади, - ЗМІ

Причиною цього можуть стати дії ключового союзника Трюдо. Йдеться про лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха, який допомагає прем'єру залишатися на посаді та заявив, що подасть офіційний вотум недовіри. За його словами, це станеться після того, як обрана палата Палати громад повернеться із зимових канікул 27 січня.

"Неважливо, хто очолює Ліберальну партію, час цього уряду минув. Ми висунемо чіткий вотум недовіри на наступному засіданні Палати громад", - сказав Сінгх.

Лідер Квебекського блоку, більшої опозиційної партії, пообіцяв підтримати цю пропозицію і заявив, що не існує сценарію, за якого Трюдо виживе.

У разі, якщо всі опозиційні партії підтримають цю пропозицію, тоді Трюдо залишить свою посаду після більш ніж дев'яти років на посаді прем'єр-міністра. Також відбудуться вибори.

Reuters пише, що низка опитувань, проведених за останні 18 місяців, показують, що ліберали, які страждають від втоми виборців і гніву через високі ціни та житлову кризу, зазнають нищівної поразки від офіційної опозиції - правоцентристських консерваторів.