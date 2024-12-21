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Трюдо может потерять должность премьер-министра Канады, - СМИ

Фото: Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может по потерять свою должность в январе. Ему грозят представить вотум недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причиной этого могут стать действия ключевого союзника Трюдо. Речь идет о лидере Новой демократической партии Джагмит Сингх, который помогает премьеру оставаться на должности и заявил, что представит официальный вотум недоверия. По его словам, это произойдет после того, как избранная палата Палаты общин вернется с зимних каникул 27 января.

"Неважно, кто возглавляет Либеральную партию, время этого правительства истекло. Мы выдвинем четкий вотум недоверия на следующем заседании Палаты общин", - сказал Сингх.

Лидер Квебекского блока, более крупной оподициионной партии, пообещал поддержать это предложение и заявил, что не существует сценария, при котором Трюдо виживет.

В случае, если все опозиционные партии поддержат это предложение, тогда Трюдо покинет свою должность после более чем девяти лет на посту премьер-министра. Также состоятся выборы.

Reuters пишет, что ряд опросов проведенных за последние 18 месяцев, показывают, что либералы, которые страдают от усталости избирателей и гнева из-за высоких цен и жилищного кризиса, потерпят сокрушительное поражение от официальной оппозиции - правоцентристских консерваторов.

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КанадаДжастин Трюдо