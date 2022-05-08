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Премьер Канады посетил Украину. Своими глазами увидел зверства России

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 16:54
Премьер Канады посетил Украину. Своими глазами увидел зверства России Фото: премьер Канады Джастин Трюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину. Посетил Ирпень, чтобы лично увидеть все зверства российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпичан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - пишет Маркушин.

Фото: премьер Канады Джастин Трюдо (t.me/markushyn)

Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за поддержку со стороны Канады. Он отметил, что надеется, что премьер Канады также поддержит организацию усилий украинской диаспоры в стране по восстановлению Ирпеня.

"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - добавил Маркушин.

Напомним, РБК-Украина также писало, что сегодня, 8 мая, в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Она примет участие в мероприятиях, которые посвящены окончанию Второй мировой войны в Европе.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить Украину канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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