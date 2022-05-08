Премьер Канады посетил Украину. Своими глазами увидел зверства России

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпичан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - пишет Маркушин.

Фото: премьер Канады Джастин Трюдо (t.me/markushyn)

Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за поддержку со стороны Канады. Он отметил, что надеется, что премьер Канады также поддержит организацию усилий украинской диаспоры в стране по восстановлению Ирпеня.

"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - добавил Маркушин.