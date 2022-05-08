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Зеленский встретился с премьером Канады

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Украина, Воскресенье 08 мая 2022 21:25
Зеленский встретился с премьером Канады Фото: Зеленский встретился с премьером Канады (Zelenskiy / Official)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-минстром Канады Джастином Трюдо. Президент подчеркнул, что Канада - среди лидеров в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сообщил Зеленский.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) выступили с совместным заявлением по итогам сегодняшнего саммита. Участие в онлайн-встрече принимал и президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский
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