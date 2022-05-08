Зеленский встретился с премьером Канады

В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-минстром Канады Джастином Трюдо. Президент подчеркнул, что Канада - среди лидеров в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - сообщил Зеленский.