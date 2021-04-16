Трюдо и Меркель обсудили стягивание войск РФ к границам Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель . Говорили, в частности, и об Украине.

Об этом говорится в на сайте Трюдо.

Стороны отметили, что значительное усиление российской военной группировки на границах Украины их беспокоит.

“Двое лидеров обсудили свою общую озабоченность недавними военными действиями России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники до украинской границы. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.

в то же Время генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс заявил, что Украина сейчас имеет военный потенциал для отражения атаки РФ. Украинцы смогли отбить открытое военное вторжение России.