Трюдо и Меркель обсудили стягивание войск РФ к границам Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили, в частности, и об Украине.
Об этом говорится в на сайте Трюдо.
Стороны отметили, что значительное усиление российской военной группировки на границах Украины их беспокоит.
“Двое лидеров обсудили свою общую озабоченность недавними военными действиями России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины”, - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники до украинской границы. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.
в то же Время генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс заявил, что Украина сейчас имеет военный потенциал для отражения атаки РФ. Украинцы смогли отбить открытое военное вторжение России.