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Байден о действиях РФ вблизи Украины: я призвал Путина воздержаться от военных действий

Новина українською → США, Пятница 16 апреля 2021 01:11
Байден о действиях РФ вблизи Украины: я призвал Путина воздержаться от военных действий Фото: Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.

Об этом он сказал во время брифинга, посвященного России.

В частности, Байден выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной в недавней беседе с Путиным.

"И я настоятельно советовал ему воздерживаться от любых военных действий", - сказал американский глава.

Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов Америки в Украине продолжает отслеживать ситуацию на фоне стягивания войск РФ к границам с Украиной. В связи с этим американцев предупредили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

Также США заявляли, что стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями "Запад", которые запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано.

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