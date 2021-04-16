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Трюдо і Меркель обговорили стягування військ РФ до кордонів України

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 02:30
Трюдо і Меркель обговорили стягування військ РФ до кордонів України Фото: Джастін Трюдо (justinpjtrudeau/Instagram)
Автор: Даша Харченко

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Говорили, зокрема, і про Україну.

Про це йдеться на сайті Трюдо.

Сторони зазначили, що значне посилення російського військового угруповання на кордонах України їх непокоїть.

“Двоє лідерів обговорили своє спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж кордону з Україною. Вони наголосили на своїй відданості суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував стягання російської техніки до українського кордону. Він заявив, що закликав президента РФ Володимира Путіна утриматися від військових дій.

Водночас генерал Збройних сил США Тод Уолтерс заявив, що Україна наразі має військовий потенціал для відбиття атаки РФ. Українці б змогли відбити відкрите військове вторгнення Росії.

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