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Трюдо анонсував нові канадські санкції проти Росії

Середа 23 серпня 2023 16:57
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Трюдо анонсував нові канадські санкції проти Росії Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий пакет санкцій у відношенні 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час саміту Кримської платформи.

"Сьогодні Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з Росії", - заявив Трюдо.

За його словами, санкції також будуть стосуватись у ядерної галузі.

"Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це треба буде потрібно", - підкреслив він.

Допомога від Канади

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Місяць тому повідомлялось, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. Понад 120 з них вже доставили в Україну.

Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.

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