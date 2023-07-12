Трюдо анонсував навчання українських курсантів у військовому коледжі Канади

Він сказав, що українські курсанти навчатимуться в Королівському військовому коледжі в Сен-Жан-сюр-Рішельє.

Загальна допомога від Канади

Також Трюдо повідомив, що канадські Збройні сили допомогли навчити майже 40 000 українських військових і співробітників служби безпеки в Латвії.

Раніше цього тижня він оголосив про розширення цієї місії, заявивши, що найближчими роками там буде розміщено до 2200 військовослужбовців, оскільки до 2026 року бойова група НАТО перетвориться на бригаду.

Гарантії безпеки від Канади

"Уже понад 500 днів Україна протистоїть жорстокості Росії. Путін зробив серйозний прорахунок. Він недооцінив мужність українців і недооцінив силу солідарності та рішучості Заходу", - сказав Трюдо.

Він сказав, що гарантії безпеки Канади і союзників послужать йому сигналом.

"Путін хоче почекати і зруйнувати альянс, винищити українців, але він не зможе цього зробити, тому що ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, і саме в цьому суть цих гарантій безпеки", - додав канадський прем'єр.

Допомога від Канади

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Місяць тому повідомлялось, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. Понад 120 з них вже доставили в Україну.

Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.