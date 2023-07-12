Трюдо анонсировал обучение украинских курсантов в военном колледже Канады

Он сказал, что украинские курсанты будут учиться в Королевском военном колледже в Сен-Жан-сюр-Ришелье.

Общая помощь от Канады

Также Трюдо сообщил, что канадские Вооруженные силы помогли обучить почти 40 000 украинских военных и сотрудников службы безопасности в Латвии.

Ранее на этой неделе он объявил о расширении этой миссии, заявив, что в ближайшие годы там будет размещено до 2200 военнослужащих, поскольку к 2026 году боевая группа НАТО превратится в бригаду.

Гарантии безопасности от Канады

"Уже более 500 дней Украина противостоит жестокости России. Путин сделал серьезный просчет. Он недооценил мужество украинцев и недооценил силу солидарности и решимости Запада", - сказал Трюдо.

Он сказал, что гарантии безопасности Канады и союзников послужат ему сигналом.

"Путин хочет подождать и разрушить альянс, истребить украинцев, но он не сможет этого сделать, потому что мы будем там столько, сколько потребуется, и именно в этом суть этих гарантий безопасности", - добавил канадский премьер.

Помощь от Канады

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.