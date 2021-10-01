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В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 в месте проведения заседания СН

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Трускавец , Пятница 01 октября 2021 15:04
В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 в месте проведения заседания СН Фото: в Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 в месте проведения заседания СН (t.me/ypaliychuk)
Автор: Сергей Пышкин

В Трускавце, в месте проведения великого заседания партии "Слуга народа", где должны собраться около 300 политиков, развернули пункт тестирования на коронавирус. Всех невакцинированных участников будут проверять на выявление антигена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-аккаунт пресс-секретарь "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Как отметила Палийчук, все невакцинированные участники, включая членов команды, будут сдавать экспресс-тест на выявление антигена. Результат теста будет готов уже через 15 минут.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало все подробности проведения масштабного заседания "Слуги народа" в Трускавце.

Также РБК-Украина сообщало, что после заседания "Слуга народа" представит кадровые изменения в Кабинете министров.

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Трускавец Слуга народа
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