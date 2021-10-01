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В Трускавці розгорнуто пункт тестування на COVID-19 у місці проведення засідання СН

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Трускавець , П'ятниця 01 жовтня 2021 15:04
В Трускавці розгорнуто пункт тестування на COVID-19 у місці проведення засідання СН Фото: в Трускавці розгорнуто пункт тестування на COVID-19 у місці проведення засідання СН (t.me/ypaliychuk)
Автор: Сергій Пишкін

В Трускавці, в місці проведення великого засідання партії "Слуга народу", де мають зібратися близько 300 політиків, розгорнули пункт тестування на коронавірус. Усіх невакцинованих учасників перевірятимуть на виявлення антигену.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-акаунт речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Як відзначила Палійчук, усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здаватимуть експрес-тест на виявлення антигену. Результат тесту буде готовий вже через 15 хвилин.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало усі подробиці проведення масштабного засідання "Слуги народу" в Трускавці.

Також РБК-Україна повідомляло, що після засідання "Слуга народу" представить кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

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Трускавец Слуга народа
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