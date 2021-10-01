В Трускавці розгорнуто пункт тестування на COVID-19 у місці проведення засідання СН
Фото: в Трускавці розгорнуто пункт тестування на COVID-19 у місці проведення засідання СН (t.me/ypaliychuk)
В Трускавці, в місці проведення великого засідання партії "Слуга народу", де мають зібратися близько 300 політиків, розгорнули пункт тестування на коронавірус. Усіх невакцинованих учасників перевірятимуть на виявлення антигену.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-акаунт речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.
Як відзначила Палійчук, усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здаватимуть експрес-тест на виявлення антигену. Результат тесту буде готовий вже через 15 хвилин.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало усі подробиці проведення масштабного засідання "Слуги народу" в Трускавці.
Також РБК-Україна повідомляло, що після засідання "Слуга народу" представить кадрові зміни в Кабінеті міністрів.