"Трупы заливают бетоном". В ВСУ рассказали, как россияне "реконструируют" Драмтеатр в Мариуполе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оккупанты в мариупольском Драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, оккупантам не обойтись без хлорки, поскольку трупный запах пробивается даже через толстый слой бетона.

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании - ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы - вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона", - говорят местные жители на правах анонимности.

По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".