"Трупи заливають бетоном". У ЗСУ розповіли, як росіяни "реконструюють" Драмтеатр у Маріуполі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Окупанти в маріупольському Драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, окупантам не обійтися без хлорки, оскільки трупний запах пробивається навіть через товстий шар бетону.

"Тиждень кукуємо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів( в будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи - сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - кажуть місцеві жителі на правах анонімності.

За їх словами, будівельникам наказали не піднімати шум і не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".