Труханову изменили обвинение в деле одесского завода "Краян"

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Назар Холодницкий согласовал измененное обвинение по делу Труханова и других лиц, которые обвиняются в хищении госсредств при покупке завода

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий согласовал измененное обвинение по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает пресс-служба САП.

Холодницкий во исполнение требований ст. 341 Уголовно-процессуального кодекса Украины после изучения доказательств (документов, показаний свидетелей и обвиняемых), которые были исследованы в Малиновском районном суде Одессы в уголовном производстве по обвинению действующего городского головы Геннадия Труханова и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупном размере, согласовано измененное обвинение.

Изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых. Прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния, в частности изменены фактические обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины в части определения суммы средств городского бюджета, которыми соучастники завладели, реализуя план купли-продажи зданий бывшего завода "Краян" по завышенной цене (сумму уменьшенную до 92 млн 659 тыс. 282 грн).

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 9:30 31 мая 2019.

РБК-Украина писало, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Их подозревают в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.