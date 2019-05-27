Труханову змінили обвинувачення у справі одеського заводу "Краян"

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Назар Холодницький погодив змінене обвинувачення по справі Труханова та інших осіб, які звинувачуються в розкраданні держкоштів при купівлі заводу

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький погодив змінене обвинувачення по справі Одеського міського голови Геннадія Труханова та інших осіб, які звинувачуються у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Про це повідомляє прес-служба САП.

Холодницький на виконання вимог ст. 341 Кримінально-процесуального кодексу України після вивчення доказів (документів, свідчень свідків і обвинувачених), які були досліджені в Малиновському районному суді Одеси у кримінальному провадженні за звинуваченням чинного міського голови Геннадія Труханова та інших осіб в заволодінні коштами міського бюджету в особливо великому розмірі, погоджено змінене обвинувачення.

Зміна обвинувачення не стосується правової кваліфікації дій обвинувачених. Прокурорами змінені фактичні обставини, при яких співучасниками відбувалися інкриміновані діяння, зокрема змінені фактичні обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України в частині визначення суми коштів міського бюджету, якими співучасники заволоділи, реалізуючи план купівлі-продажу будівель колишнього заводу "Краян" за завищеною ціною (зменшену суму до 92 млн 659 тис. 282 грн).

Наступне судове засідання по даній справі призначено на 9:30 31 травня 2019.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.