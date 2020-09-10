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Труханов о танкере Delfi: у нас получилось

Одесса, Четверг 10 сентября 2020 08:41
Труханов о танкере Delfi: у нас получилось
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Одессе убрали затонувший танкер Delfi

Сегодняшняя операция по эвакуации танкера Delfi, который сел на мель в акватории одесского пляжа в ноябре 2019 года, войдет в историю города как пример профессионализма и скоординированности действий.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, который лично контролировал ход работ.

"Эвакуация Delfi - это классический пример того, что происходит, когда за дело берутся не политики, а специалисты. Я благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе. Мы сделали действительно большое дело для одесситов и жителей всей страны, поскольку дальнейшее пребывание танкера на нашем пляже могло обернуться печальными последствиями на национальном уровне", - заявил Труханов.

Как известно, в ночь с 9 на 10 сентября судно начали выводить через каменную гряду на глубину, чтобы впоследствии отбуксировать его в порт Черноморска.

Ранее затонувшее судно пытались поднять несколько раз: работы курировали центральные и областные ведомства. Тем не менее, ни одна из попыток не привела к результату.

27 июля авария была классифицирована ГСЧС Украины как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В Одессе был создан городской оперативный штаб, и начаты подготовительные работы.

Работы по эвакуации танкера проводила компания "Бруклин Киев", группа компаний "Трансшип", при содействии городских служб и спасателей.

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Новости Украины Транспорт ОдессаОдессатанкерГеннадий Труханов
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