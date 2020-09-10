Труханов про танкер Delfi: у нас вийшло

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

В Одесі прибрали затонулий танкер Delfi

Сьогоднішня операція з евакуації танкера Delfi, який сів на мілину в акваторії одеського пляжу в листопаді 2019 року, увійде в історію міста як приклад професіоналізму та скоординованості дій.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов, який особисто контролював хід робіт.

"Евакуація Delfi - це класичний приклад того, що відбувається, коли за справу беруться не політики, а фахівці. Я вдячний всім, хто брав участь у цьому процесі. Ми зробили дійсно велику справу для одеситів і жителів всієї країни, оскільки подальше перебування танкера на нашому пляжі могло обернутися сумними наслідками на національному рівні", - заявив Труханов.

Як відомо, в ніч з 9 на 10 вересня судно почали виводити через кам'яну гряду на глибину, щоб згодом відбуксирувати його в порт Чорноморська.

Раніше затонуле судно намагалися підняти кілька разів: роботи курирували центральні та обласні відомства. Проте, жодна зі спроб не привела до результату.

27 липня аварія була класифікована ДСНС України як надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня. В Одесі було створено міський оперативний штаб, і розпочаті підготовчі роботи.

Роботи з евакуації танкера проводила компанія "Бруклін Київ", група компаній "Трансшип", за сприяння міських служб та рятувальників.