Труханов о смерти Жванецкого: вечная память нашей легенде

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил глубокие соболезнования родным и близким сатирика Михаила Жванецкого, который скончался сегодня, 6 ноября. По его словам, скорбит вся Одесса.

Об этом Труханов написал на своей странице в Facebook.

"Не стало Михаила Жванецкого. В это сложно поверить, ведь есть люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства, взрослеем, впитывая их мудрость. Люди-эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие. И Михаил Жванецкий, безусловно, один из них", - написал Труханов.

По его словам, имя Михаила Жванецкого золотыми буквами навеки вписано в историю Одессы и увековечено в названии бульвара в самом сердце города.

"По которому он все-таки успел прогуляться... Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого, а также всем одесситам во всех уголках земного шара. Одесса скорбит. Вечная память нашей Легенде", - добавил Геннадий Труханов.

Напомним, сегодня, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна.

В октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист перестал выступать, поскольку это ему уже было не под силу.