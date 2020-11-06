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Труханов про смерть Жванецького: вічна пам'ять нашій легенді

Автор: РБК-Україна

Мер Одеси Геннадій Труханов висловив глибокі співчуття рідним і близьким сатирика Михайла Жванецького, який помер сьогодні, 6 листопада. За його словами, тужить уся Одеса.

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Про це Труханов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Не стало Михайла Жванецького. У це складно повірити, адже є люди-символи, які, здається, були і будуть завжди. Яких ми знаємо з дитинства, дорослішаємо, вбираючи їх мудрість. Люди-епохи, які залишили після себе безсмертну творчу спадщину. І Михайло Жванецький, безумовно, один з них", - написав Труханов.

За його словами, ім'я Михайла Жванецького навіки золотими літерами вписане в історію Одеси та увічнено в назві бульвару в самому серці міста.

"За якою він все-таки встиг прогулятися... Глибокі і щирі співчуття рідним та близьким Михайла Жванецького, а також всім одеситам у всіх куточках земної кулі. Одеса сумує. Вічна пам'ять нашій Легенді", - додав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада 2020 року, на 87-му році життя помер письменник, сатирик Михайло Жванецький. Причина смерті поки невідома.

У жовтні Жванецький припинив концертну діяльність. Тоді його представники повідомляли, що артист перестав виступати, оскільки це йому вже було не під силу.

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Новини України ОдесаГенадій ТрухановМихаил Жванецкий